Омбудсмен ЛНР заявила о нежелании пленных бойцов ВСУ возвращаться в армию

Попавшие в плен военнослужащие ВСУ, которые находятся на территории Луганской Народной Республики, не хотят возвращаться в ряды украинской армии, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. По её словам, они увидели, насколько пропаганда киевский властей и командования отличается от действительности.

Во всяком случае, среди тех, с которыми я пообщалась, не было ни одного, который сказал бы, что после освобождения он вновь встанет в ряды армии Украины, — сказала омбудсмен.

Сердюкова пояснила, что речь идёт о солдатах и офицерах регулярной армии Украины. Они давали присягу и отправлялись в Донбасс «под лозунгами защиты от агрессора». Однако, оказавшись на территории ЛНР, военные увидели несоответствие многолетней пропаганды и реальности и признали, что, выполняя приказы, обстреливали мирное население и гражданские объекты.

Ранее Сердюкова рассказала, что в ЛНР находятся около 170 сложивших оружие украинских военных. Она отметила, что добровольно перешедшие на сторону республики и не имеющие на руках крови мирных жителей по окончании спецоперации будут отпущены домой.