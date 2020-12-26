Оман откроет границы 29 декабря

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Султанат Омана объявил о решении открыть границы страны с 29 декабря. Они были временно закрыты с 22 декабря из-за нового штамма коронавируса.

С 29 декабря прекращается действие постановления о запрете въезда и выезда из страны через различные порты, — цитирует телеканал Sky News Arabia распоряжение Верховного комитета султаната.

Воздушные, морские и сухопутные границы Омана были закрыты на неделю из-за выявленной в ряде стран мутации нового коронавируса. Аналогичные меры одновременно были приняты также в Саудовской Аравии и Кувейте.

По данным Минздрава, в Омане выявили 128 тыс. заболевших коронавирусом, зафиксировали 1495 летальных исходов, выздоровели более 120 тыс. человек. 27 декабря в стране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. 24 декабря в Оман поступила первая партия вакцины Pfizer и BioNTech, состоящая из 15 600 доз. Следующую партию в 28 тыс. доз ожидают в начале января.

Как писал NEWS.ru, Китай полностью прекращает пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за выявленного в этой стране нового штамма коронавируса. Данная мера будет действовать с 28 декабря по 10 января и носит временный характер. Решение распространяется на китайские и зарубежные авиакомпании.

Британский штамм коронавирусной инфекции на 70% заразнее, чем классическая форма заболевания. Он был выявлен уже в восьми странах мира. Профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона объяснил, что вирус легче проникает в рецепторы ACE2 в носу и горле человека. Этот штамм инфекции не даёт детям преимущества по сопротивлению заболеванию, как было с «классическим» COVID-19, поскольку у них меньше ACE2, чем у взрослых.