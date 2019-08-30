Авиакомпания Oman Air обновила правила провоза багажа, запретив провозить 15-дюймовые MacBook Pro в багаже.
Устройство можно брать с собой в ручную кладь, сообщается на сайте перевозчика. Пассажир должен гарантировать, что ноутбук останется в выключенном состоянии весь полёт и не будет заряжаться.
Ограничения касаются моделей, выпущенных с сентября 2015 года по февраль 2017 года.
Как писал News.ru ранее, компания из Купертино отзываетчасть ноутбуков MacBook Pro, проданных в 2015–2017 годах из-за риска перегрева батареи и возгорания. Мера касается гаджетов, произведённых в середине 2015 года, — моделей с 15-дюймовым дисплеем Retina. Старые батареи будут заменены бесплатно.