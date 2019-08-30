https://static.news.ru/photo/be02cb5e-ccf8-11e9-9073-fa163e074e61_660.jpg Фото: Apple-Store/facebook.com

Авиакомпания Oman Air обновила правила провоза багажа, запретив провозить 15-дюймовые MacBook Pro в багаже.

Устройство можно брать с собой в ручную кладь, сообщается на сайте перевозчика. Пассажир должен гарантировать, что ноутбук останется в выключенном состоянии весь полёт и не будет заряжаться.

Ограничения касаются моделей, выпущенных с сентября 2015 года по февраль 2017 года.