Олимпийский комитет Китая отправил коллегам в Испанию 9 тысяч масок

https://static.news.ru/photo/adadd0f4-8257-11ea-bdb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Национальный олимпийский комитет (НОК) Китая отправил НОК Испании 9 тысяч медицинских масок в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил глава НОК Испании Алехандро Бланко в своём Twitter.

Этот поступок может показаться небольшой каплей в шторме этой пандемии, но мы очень ценим жест сочувствия со стороны наших китайских друзей и коллег, — говорится в сообщении.

Earlier today, in a videoconference with International Olympic Committee Vice President Juan Antonio Samaranch, and our Secretary-General Victoria Cabezas, we briefed Spanish and Chinese media about a donation of 9,000 masks by the Chinese Olympic Committee to @COE_es pic.twitter.com/qx7X26mcDn — Alejandro Blanco (@COE_Presidente) April 17, 2020

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 162 тысяч скончались.

В Испании самый большой очаг заболевания в Европе. По данным на 19 апреля здесь выявлено 195,9 тысячи заражённых коронавирусной инфекцией, более 20 тысяч умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист испанского издания El Mundo провёл дежурство с врачом скорой помощи Нереей Буэно. Повидавшая многое анестезиолог говорит, что ситуация с коронавирусом — самая тяжёлая в её карьере. Происходящее она сравнивает с войной.