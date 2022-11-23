Оксфордский словарь впервые выберет слово года голосованием

Оксфордский словарь английского языка впервые выберет слово года при помощи голосования. На победу претендуют три понятия-номинанта. Об этом сообщается на сайте издательского отдела Оксфордского университета. Голосование уже стартовало и продлится до 2 декабря.

Мы решили доверить последний этап процесса выбора слова года истинным арбитрам языка — людям во всем мире. То, как мы общаемся и развиваем английский язык, влияет на выбор Оксфорда каждый год, но впервые в истории словаря слово 2022 года будет выбрано общественностью, — говорится в сообщении.

В числе номинантов на победу понятие metaverse («метавселенная»), goblin mode («режим гоблина») и хештег #IStandWith («Я поддерживаю»).

Понятие metaverse («метавселенная») показывает, как будущее, которое ранее обсуждалось, становится в настоящем обыденным явлением. В октябре 2022 года использование этого слова выросло в четыре раза в сравнении с тем же периодом годом ранее.

Понятие goblin mode («режим гоблина») означает концепцию отказа от общественных ожиданий в пользу личных желаний. Оно появилось еще в 2009-10 годах, но получило особое распространение в ходе восстановления человчества после локдаунов из-за пандемии коронавируса. Оно символизирует отказ от возвращения «к нормальной жизни».

Хештег #IStandWith («Я поддерживаю») обозначает активизм и разъединение, используется для выражения поддержки явления или человека. Чаще всего он употребляется в связи с конфликтом на Украине, а также использовался во время суда между актерами Джонни Дееппом и Эмбер Херд.

В 2021 году Оксфордский словарь назвал словом года vax — «вакциная», «вакцинация». Тогда это слово использовалось в 72 раза чаще, чем в 2020.

Ранее филолог, сотрудник Института русского языка имени Виноградова Анатолий Баранов предположил, что в России словом года на этот раз с высокой долей вероятности станет «спецоперация». Он при этом подчеркнул, что данное слово имеет несколько конкурентов. Конкуренцию ему могут составить два слова — это «мобилизация» и «прилет». Особенности употребления последнего слова в текущем году изменились и если раньше требовалось пояснять, что и откуда прилетело, то теперь лексема используется самостоятельно.