Оксфордский словарь признал vax словом года

Оксфордский словарь назвал главным словом года vax, трактующееся как «вакцина» и производные от него — «вакцинация», «вакцинировать» и другие, об этом сообщается на сайте словаря. По мнению составителей, это слово лучше других отражает атмосферу 2021 года. В частности, в пример они привели выражения vax sites («места для вакцинирования») и fully vaxxed («полностью привитый»).

Это слово, сравнительно редкое в нашем корпусе текстов в прошлом году, к сентябрю использовалось в 72 раза чаще, чем в это же самое время в прошлом году. Оно вызвало много производных форм, которые мы сегодня можем увидеть в большом числе неформальных контекстов, — говорится в сообщении.

В 2020 году Оксфордский словарь не определился с важнейшим словом. Вместо этого он опубликовал целый ряд понятий, характерных для прошедших месяцев. По словам издателей, 2020 год стал временем, заставившим мир быстро адаптироваться. Специалисты зафиксировали феноменальный масштаб изменений и развития языка. Поэтому они пришли к выводу, что описать год одним словом нельзя.

Так, в январе одним из главных слов стал термин, связанный с пожарами в Австралии. На русском он звучит как «разрушительный лесной пожар». Другим главным словом стал «импичмент», оно попало в словарь в связи с соответствующей процедурой в отношении президента США. Весной 2020 года в словарь вошли понятия «коронавирус», «локдаун», «социальное дистанцирование» и «возобновление».