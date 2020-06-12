Окружающий Берлин регион ФРГ отменяет ограничения социальных контактов

https://static.news.ru/photo/16f72600-acba-11ea-8455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Германская федеральная земля Бранденбург, которая окружает Берлин, с 15 июня отменяет ограничения социальных контактов. Об этом заявил премьер-министр региона Дитмар Войдке.

С понедельника жителям Бранденбурга разрешаются мероприятия численностью до 1000 человек. Однако остаётся в силе масочный режим в общественном транспорте и в магазинах, а также необходимость соблюдения социальной дистанции.

Ранее об отмене ограничений социальных контактов объявила федеральная земля Тюрингия.

Всего за время эпидемии в Германии коронавирусом заразились более 185,6 тысяч человек, 171000 выздоровели, скончались 8,7 тысячи пациентов. Темпы распространения инфекции в стране сокращаются с мая.

Как писал NEWS.ru, Forbes опубликовал рейтинг наиболее защищённых от коронавирусной инфекции стран. При составлении списка оценивались применяемые в странах меры по выявлению COVID-19 и экономические показатели. В топ-3 самых защищённых стран вошли швейцария, Германия и Израиль. В них, согласно выводам экспертов, отмечено осторожное ослабление ограничений, а экономика продемонстрировала устойчивость. Четвёртое и пятое места заняли Сингапур и Япония.