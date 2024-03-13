Окончание СВО связали с началом финансового кризиса в мире Reuters: мир ждет финансовый кризис из-за исков России к Euroclear

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

После завершения специальной военной операции на Украине РФ может «завалить» депозитарий Euroclear исками за использование замороженных российских средств, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. Бельгийский Центробанк будет обязан отозвать у клиринговой палаты лицензию, что может привести к ее краху и вызвать новый финансовый кризис, говорится в материале.

Анонимный источник рассказал агентству, что на долю Euroclear приходится примерно 70% от всех замороженных активов России в Европе. Речь идет об около €190 млрд. Депозитарий выплачивает Бельгии с российских активов налог в размере €1,7 млрд. Из них €1,5 млрд будут переданы Украине до конца 2024 года, отметил собеседник издания.

Он предупредил, что как только СВО закончится, будут произведены расчеты, и Euroclear получит огромное количество претензий. В том числе, от Центробанка России. К тому же, в Москве хранятся принадлежащие Euroclear €33 млрд в ценных бумагах, которые можно будет изъять.

Высокопоставленный чиновник также напомнил о ценных бумагах депозитария в Гонконге и Дубае, которые по суду способна конфисковать Россия. Возможно, она подаст и другие иски в отношении банков, хранивших средства Москвы.

По сути, это механизм, с помощью которого Euroclear может быть полностью опустошен, — отметил источник агентства.

Он добавил, что, если Бельгия отзовет лицензию у Euroclear, может начаться мировой глобальный кризис, так как в депозитарии на хранении находятся активы на сумму €37 трлн.

Ранее МИД РФ вызвал посла Швейцарии в Москве и выразил протест в связи с решением швейцарского парламента разработать схему для юридических основ, целью которых станет конфискация замороженных российских активов на территории европейского государства. На сайте ведомства отмечается, что Москва решительно осуждает данный шаг. В случае принятия решения об изъятии принадлежащих РФ средств последует ответ, добавили в министерстве.