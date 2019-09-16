За последние четыре года на Украине переименовали около тысячи городов, десятки улиц и районов. Им вернули дореволюционные названия или придумали новые. Изменения происходят в рамках реформы по декоммунизации.
Чтобы окончательно выбросить «последствия Ленина» из повседневной жизни, недостаточно переименовать улицу и демонтировать памятник. Избавиться от этой пропаганды — ключевой шаг трансформации страны, — сообщил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Активные переименования улиц, скверов и площадей на Украине начались в 2015 году. Тогда был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов...», который запрещает пропаганду советской символики. Не везде декоммунизация идёт гладко.
Так, в 2016 году проспект маршала Жукова в Харькове переименовали в проспект Григоренко. В мае 2019 года на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о возвращении улице и станции метро имени Жукова. Её поддержал мэр города Геннадий Кернес, писал News.ru.
В июне харьковский горсовет принял решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. За переименование проголосовали 59 депутатов, а 13 были против. Таблички на проспекте меняли под покровом ночи. При этом суд отменил последнее решение парламентариев.