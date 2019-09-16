https://static.news.ru/photo/812b3196-d85e-11e9-bf4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

За последние четыре года на Украине переименовали около тысячи городов, десятки улиц и районов. Им вернули дореволюционные названия или придумали новые. Изменения происходят в рамках реформы по декоммунизации.

Чтобы окончательно выбросить «последствия Ленина» из повседневной жизни, недостаточно переименовать улицу и демонтировать памятник. Избавиться от этой пропаганды — ключевой шаг трансформации страны, — сообщил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Активные переименования улиц, скверов и площадей на Украине начались в 2015 году. Тогда был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов...», который запрещает пропаганду советской символики. Не везде декоммунизация идёт гладко.

Так, в 2016 году проспект маршала Жукова в Харькове переименовали в проспект Григоренко. В мае 2019 года на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о возвращении улице и станции метро имени Жукова. Её поддержал мэр города Геннадий Кернес, писал News.ru.

В июне харьковский горсовет принял решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. За переименование проголосовали 59 депутатов, а 13 были против. Таблички на проспекте меняли под покровом ночи. При этом суд отменил последнее решение парламентариев.