https://static.news.ru/photo/1465ea2a-6cff-11ea-a2f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как минимум 97 уже имеющихся медицинских препаратов могут оказаться эффективными при лечении людей, заразившихся коронавирусом COVID-19. Такое мнение высказал французский генетик Даниэль Коэн.

По его словам, четыре лекарства уже проходят клинические испытания.

Некоторые из потенциально действенных препаратов позволяют организму бороться с одним из самых опасных свойств инфекции — препятствовать повреждённой клетке самоуничтожиться, передаёт ТАСС.

Целесообразность использования уже существующих лечебных средств генетик объяснил тем, что на разработку новых лекарств или вакцин и запуск их производства, как правило, уходят годы.

Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина от COVID-19 прошла первую фазу испытаний. Их предполагается завершить в июне, таким образом препарат будет получен примерно через 11 месяцев.