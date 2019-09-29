https://static.news.ru/photo/b243d87c-e27d-11e9-96b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abhisek Saha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жертвами мощных ливней в Индии стали не менее 73 человек. Ливни вызвали наводнение и оползни.

Только за последние сутки в восточной части штата Уттар-Прадеш выпало от 102,2 до 84,2 мм осадков. Это значительно превышает норму, характерную для этого времени года, сообщает телеканал NDTV.

Затронуты ливнями и соседние штаты — Бихар, Раджастхан и Уттаракханд. На севере страны частично до 30 сентября закрыты школы. Отменены поезда, так как затоплены железнодорожные пути. Синоптики предупреждают, что осадки только усилятся.

Ранее News.ru сообщал, что 17 человек стали жертвами наводнений в Индии. Из-за затоплений в результате продолжительных ливней спасателям пришлось эвакуировать около 16 тысяч человек.