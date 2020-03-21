https://static.news.ru/photo/3fa2896c-6c39-11ea-92f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Медики подсчитали число людей, которые ушли на карантин из-за коронавируса. Их оказалось более одного миллиарда.

На сегодняшний день в мире зафиксировано около 13 тысяч человек, скончавшихся от COVID-19. Сильнее всего от заболевания пострадала Италия. В ней было зарегистрировано рекордное количество смертей. Франция начала использовать вертолёты и беспилотники для отслеживания нарушителей режима общенационального карантина.

Вертолёты предоставят нам широкое видение и панорамный обзор ситуации в реальном времени, чтобы помочь направлять патрули на местах, — заявили французские сотрудники правоохранительных органов.

Также ужесточили правила по защите населения от коронавируса и власти Германии.

NEWS.ru ранее сообщал, что в Подмосковье выявили 35 заболевших коронавирусом. Одному пациенту уже удалось выздороветь.