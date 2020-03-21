Медики подсчитали число людей, которые ушли на карантин из-за коронавируса. Их оказалось более одного миллиарда.
На сегодняшний день в мире зафиксировано около 13 тысяч человек, скончавшихся от COVID-19. Сильнее всего от заболевания пострадала Италия. В ней было зарегистрировано рекордное количество смертей. Франция начала использовать вертолёты и беспилотники для отслеживания нарушителей режима общенационального карантина.
Вертолёты предоставят нам широкое видение и панорамный обзор ситуации в реальном времени, чтобы помочь направлять патрули на местах, — заявили французские сотрудники правоохранительных органов.
Также ужесточили правила по защите населения от коронавируса и власти Германии.
NEWS.ru ранее сообщал, что в Подмосковье выявили 35 заболевших коронавирусом. Одному пациенту уже удалось выздороветь.
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