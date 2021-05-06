Около 70 млн доз вакцины Johnson & Johnson могут забраковать в США

https://static.news.ru/photo/96becf0e-aecc-11eb-8635-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

История с перепутанными ингредиентами двух разных вакцин от коронавируса на заводе в Балтиморе может иметь продолжение в виде запрета на использование препаратов компании Johnson & Johnson, сообщает New York Times.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обеспокоились тем, что, возможно, были испорчены и другие партии вакцин, которые производились одновременно с 15 млн загрязнённых доз. Американский регулятор может забраковать ещё около 70 млн доз.

Издание отмечает , что только в Евросоюз, Канаду и ЮАР были поставлены от 6 до 9 млн «подозрительных» доз вакцины компании Johnson & Johnson.

Ранее стало известно, что правительство Канады высказало опасения по поводу качества американской вакцины Johnson & Johnson. В стране временно отказались от применения препарата, который производит «дочка» корпорации — компания Janssen. Об этом сообщил Минздрав Канады.