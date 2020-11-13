Около 54 млн человек во всём мире заболели коронавирусом с начала пандемии

https://static.news.ru/photo/7ebc0a6a-270f-11eb-ae4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заразившихся коронавирусом по всему миру с начала пандемии приблизилось к 54 млн человек.

Жертвами COVID-19 стали 1,31 млн пациентов, вылечились от коронавирусной инфекции 34,7 млн жителей планеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Среди стран, где количество заразившихся превысило 5 млн человек, США, Индия и Бразилия.

Соединённые Штаты остаются лидером по количеству заражений и жертв, отмечается в сообщении. В стране с начала пандемии зарегистрировали 10 903 890 случаев заражения, жизни 245 598 пациентов спасти не удалось.

В России за весь период глобальной эпидемии выявлено 1 903 253 случая заболевания коронавирусом, вылечились 1 425 529 человек, число летальных исходов составило 32 834.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению врача-эндокринолога, академика РАН Марины Шестаковой, около 30% пациентов с тяжёлой формой коронавируса страдают диабетом и имеют повышенный уровень сахара в крови. Шестакова считает, что болеющие диабетом находятся в группе повышенного риска.