Названо число убитых в 2023 году журналистов IFJ: 94 журналиста были убиты в 2023 году

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международная федерация журналистов сообщила о смерти 94 сотрудников массмедиа в 2023 году. По данным организации, еще порядка 400 помещены в места лишения свободы. Наиболее опасной для работников средств массовой информации стала зона палестино-израильского конфликта.

С 7 октября во время войны в Газе погибало более одного журналиста в день, причем масштабы и темпы гибели работников СМИ не имеют прецедента. IFJ настаивает на том, что от международного сообщества требуются гораздо более активные действия для защиты жизней журналистов. В этом году 68 (72%) журналистов, погибших во всем мире, были убиты в ходе конфликта в Газе, — говорится в сообщении.

Также Украина остается опасной страной для журналистов. В этом году в зоне специальной военной операции погибли три сотрудника СМИ — с Украины, из России и Франции. При этом сотрудник «России 24» Борис Максудов, погибший в конце ноября, в списках не упоминается.

Сотрудники СМИ в 2023 году также погибали в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке и Африке. Согласно данным федерации, в настоящее время в тюрьмах находятся 393 журналиста.

Российский журналист Борис Максудов попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины 22 ноября. По данным Министерства обороны России, по его местоположению был нанесен удар с беспилотника. От полученных травм корреспондент скончался. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества военкора, работавшего в зоне СВО.