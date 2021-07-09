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Около 360 тысяч семей эвакуируют из-за ливней в Японии

09:25, 10 июля 2021
Фото: 373houdou_1/twitter.com
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В Японии из-за сильных ливней будет эвакуировано примерно 360 тысяч семей. Об этом сообщает телеканал NHK.

В настоящее время в префектурах Каогшима, Миядзаки и Кумамото объявлено чрезвычайное положение. Для 240 тысяч домохозяйств объявлен самый высокий, а именно пятый уровень опасности. В Кумамото и Кагошиме частично приостановлено движение транспорта.

Власти Японии призвали граждан перебраться в безопасные места и избегать скалистой местности.

Ранее стало известно, что около 20 человек пропали без вести в Японии в результате схода мощного оползня в префектуре Сидзуока. Оползень снёс несколько домов и повредил инфраструктуру в городе Атами. Более 2,8 тысячи домов в регионе остались без электричества. Местные власти запросили помощи для проведения спасательной операции.

Позднее выяснилось, что при оползне погибли два человека, спасателям удалось спасти 19 человек. Ущерб, по предварительным оценкам, нанесён 130 домам и постройкам.

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