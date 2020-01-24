https://static.news.ru/photo/fcd28460-3ea8-11ea-a02f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти КНР зафиксировали в Пекине 34 случая заражения новым коронавирусом. Наибольшее число заражённых находится в районе Чаоян.

Также в районах Сичэн и Хайдянь медики зафиксировали по четыре случая заражения, в Чанпине — три, по два — в Дасине, Тунчжоу, Фэнтае. По одному инциденту произошло в Шуньи и Шицзиншане. Ещё 10 человек были доставлены из других регионов.

Ранее власти города объявили высший уровень угрозы из-за скорости распространения заболевания. Начиная с 25 января будет ограничен доступ к Великой Китайской стене и гробницам правителей империи Мин.

Ранее NEWS.ru писал, что в китайской провинции Хубэй из-за коронавируса закрыли 13 городов. Власти рассматривают вопрос о срочном выделении одной из имеющихся больниц или возведении новой специальной для больных.