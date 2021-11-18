Более 200 мигрантов с детьми покинули лагерь на польской границе

Более 200 беженцев, включая детей, ушли из палаточного лагеря на белорусско-польской границе. Они хотят попасть в логистический центр «Брузги». Там ранее разместили других мигрантов, сообщает ТАСС. Предполагается, что в сопровождении белорусских пограничников их сопроводят к логистическому центру, который находится в полутора километрах от границы, сейчас там находятся около тысячи беженцев. В лагере остаются несколько сотен мигрантов.

В стихийном лагере продолжают оставаться несколько сотен иностранцев, среди них есть дети. Мигранты жгут костры, выстраиваются в очереди для получения гуманитарной помощи. Приблизительно в 30–50 м на противоположной стороне находятся польские силовики, бронеавтомобиль и водомёт, — говорится в сообщении корреспондента ТАСС.

Беженцы говорят, что они готовы ждать открытия границы с польской стороны, но оставаться на холоде они не собираются, передаёт Telegram-канал SHOT. Канал, в свою очередь, сообщает, что около 300 беженцев покинули стихийный лагерь.

Ранее сообщалось, что более 400 иракских мигрантов, находящихся в районе польско-белорусской границы, готовы вылететь из Белоруссии на родину, заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф в интервью телеканалу Al Sumaria.

Ранее президент Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что миграционный кризис должен рассматриваться на уровне Белоруссии и Евросоюза. Стороны пришли к «определённому пониманию», как действовать дальше в решении проблемы с беженцами.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Ряд беженцев начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики.