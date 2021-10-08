Оказавшийся под завалами житель Батуми попросил о помощи в соцсетях

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Взаимодействие Москвы с Европейским агентством лекарственных средств по вопросу регистрации вакцины «Спутник V»продвинулось. Ситуация находится на этапе «постепенной экспертизы». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России. Его слова приводит ТАСС.

Министр призвал решать все вопросы на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии и эпидемиологии. И политики должны, конечно, не мешать, а наоборот — оказывать такому профессиональному диалогу...