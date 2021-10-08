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Оказавшийся под завалами житель Батуми попросил о помощи в соцсетях

13:06, 08 октября 2021
Оказавшийся под завалами житель Батуми попросил о помощи в соцсетях Фото: twitter.com/bekabaj
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Житель Батуми, который оказался под завалами после обрушения жилого дома, попросил о помощи в социальных сетях. Он написал комментарий под новостью о случившемся. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Я застрял под большим бетонным блоком, помогите, — написал мужчина.

По словам и. о. мэра Батуми Лейлы Сурманидзе, на данный момент под завалами находится как минимум ещё одна семья из нескольких человек. Двое жителей смогли дозвониться спасателям и остаются с ними на связи. Она отметила, что вероятной причиной обрушения жилого корпуса стал взрыв из-за утечки газа. Территория жилого дома оцеплена полицией.

Ранее сообщалось, что часть жилого корпуса обрушилась в центре Батуми. Инцидент произошёл на улице 26 Мая в Батуми. Отмечается, что обрушился один подъезд пятиэтажного дома. На месте происшествия работают спасатели и бригады скорой помощи. 

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