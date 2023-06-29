Охранник погиб при нападении на консульство США в Саудовской Аравии

Фото: Florent Gooden/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Саудовской Аравии произошло нападение на консульство США в Джидде. В результате инцидента погиб охранник. Нападавший также был ликвидирован. При этом американские граждане не пострадали. Об этом сообщил представитель американского Госдепартамента.

Мы можем подтвердить сообщения об инциденте со стрельбой, который произошел сегодня у здания нашего генерального консульства в Джидде. Погибли два человека, включая сотрудника охраны консульства и нападавшего, который был ликвидирован силам безопасности Саудовской Аравии, — сообщили в Госдепе.

Там также добавили, что доступ в консульство временно ограничен. Власти Саудовской Аравии ведут расследование произошедшего.

По данным Саудовского агентства печати, инцидент произошел 28 июня в 18:45. Возле здания консульства США остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием в руках. Силы безопасности решили действовать на опережение и открыли огонь. В результате перестрелки погиб один из охранников диппредставительства, нападавший также был ликвидирован. Сообщается, что погибший сотрудник безопасности был родом из Непала.

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма разрешила провести акцию с сожжением Корана около городской мечети в первый день Курбан-байрама. В полиции сослались на постановление суда, отменившего введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.