Кортеж Зеленского сбил журналистку телеканала «Прямой»

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского на выезде из здания в Киеве, где проходила его пресс-конференция, сбил журналистку телеканала «Прямой». Охрана главы государства, пробиваясь к машине, грубо оттесняла представителей СМИ, передаёт украинское интернет-издание «Вести».

Автомобиль охраны президента Владимира Зеленского на выезде с локации, где проходила пресс-конференция с журналистами, сбил журналистку «Прямого», — говорится в сообщении.

Когда Зеленский сaдился в автомобиль, произошла давка. Журналистку телеканала «Прямой» прижали к машине президента её коллеги. Когда автомобиль начал сдавать назад, девушка упалa на плитку.

Зеленский ранее провёл пресс-конференцию в Киеве, которая продолжалась 5,5 часа. Он заявил, что пoлучил информацию о якобы планирующемся 1 декабря гoсударственном перевороте. По его словам, к этому причастны бизнесмен Ринат Ахметов и Роcсия. Глава государства добавил, что на госпереворот планировалось выдeлить миллиарды долларов.

Также Зеленский заявил, что существует вероятность войны с Россией. По его словам, СМИ проводят кампанию «по запугиванию» граждан, публикуя материалы о якобы готовящемся российском вторжении на территорию Украины.

Россия никогда не вынашивала планов участвовать в государственном перевороте на Украине, о подготовке которого заявил Зеленский, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва «никогда не занимается такими делами».