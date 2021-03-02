Охрана Тихановской помешала её общению с российским журналистом

https://static.news.ru/photo/bfc9a24a-7bee-11eb-a76c-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Heikki Saukkomaa via www.imago-images.de/Global Look Press

В Хельсинки охранники белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской не подпустили к ней российского журналиста. Когда сотрудник СМИ попытался задать политику вопрос, его остановили помощница и русскоговорящий охранник.

Журналиста РИА Новости попросили не приставать к Тихановской со спонтанными вопросами и предварительно их согласовывать. Кроме того, во время онлайн-общения экс-кандидата в президенты Белоруссии в финском Институте внешней политики вопросы от российских журналистов тоже проигнорировали, передаёт «Московский Комсомолец».

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что приехавшая в финскую столицу белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, экстрадиции которой решил добиваться Минск, передвигается по Хельсинки в кортеже из трёх машин бизнес-класса и в сопровождении охраны.