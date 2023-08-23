Охрана саммита БРИКС «скрутила» помощника Си Цзиньпина Охрана саммита БРИКС по ошибке «скрутила» опоздавшего помощника Си Цзиньпина

Фото: BRICS/Flickr.com/Public Domain

15-й саммит БРИКС

Охрана саммита БРИКС задержала одного из помощников председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает РИА Новости. Отмечается, что в результате китайский лидер, входя в зал заседаний саммита БРИКС, остался без сопровождения.

Инцидент попал на видеозапись, сделанную во время прибытия лидеров блока на мероприятие. На кадрах запечатлено, как Си Цзиньпин невозмутимо шагает вперед в то время, как позади него развернулась нешуточная борьба.

В среду, 23 августа, на саммите выступил президент России Владимир Путин. Он затронул действия РФ на Украине, подчеркнув, что продиктованы они желанием прекратить войну, развязанную странами Запада против населения Донбасса.

Глава государства отметил, что с помощью западных стран на Украине совершили государственный переворот, а затем развязали войну против тех, кто был против.

Комментируя выступление президента, сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что посвящена она "концу грабежа со стороны Запада". Он отмечает, что партнеры РФ по организации Бразилия, Китай, Индия и Южно-Африканская Республика «с молоком матери» впитали память о политике ЕС во времена колониальных империй.