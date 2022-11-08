Ох, нелегкая это работа: ЕС не рвется спасать африканских бегемотов Десять стран Западной Африки потребовали от Брюсселя поддержать полный запрет на торговлю зубами и шкурами гиппопотамов

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Еще в XVIII веке первый президент США Джордж Вашингтон заказал себе вставную челюсть из кости бегемота. С тех пор из-за браконьерства, а также глобального потепления и хозяйственной активности человека популяция гиппопотамов в Западной и Центральной Африке оказалась на грани исчезновения. В преддверии конференции стран — участниц Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (CITES), которая пройдет 14 ноября в Панаме, десять стран выступили с предложением взять обыкновенного бегемота под усиленную защиту. Но, как выяснила The Guardian, этой инициативе внезапно воспротивился Евросоюз.

По данным издания, десять африканских стран — Бенин, Буркина-Фасо, ЦАР, Габон, Гвинея, Либерия, Мали, Нигер, Сенегал и Того — «обвинили Евросоюз в нежелании спасти бегемотов».

В течение 30 последних лет гиппопотамы молчаливо умирают. Мы должны немедленно что-то предпринять, пока они не исчезли полностью, — говорится в письме, адресованном Еврокомиссии, которое оказалось в распоряжении британской газеты.

Африканцы просят Брюссель дать добро на включение бегемота в Приложение 1 к Конвенции — в одну компанию с индийским львом, леопардом, ягуаром, индийским слоном и всеми видами носорогов. Всего в нем около 800 видов, которые находятся под угрозой вымирания. Приложение 1 почти полностью запрещает международную торговлю этими животными, а также их мясом, шкурами, зубами и другими частями. Однако ЕС собирается заблокировать инициативу: там считают, что вполне достаточно Приложения 2 — более широкого списка из 32 тысяч видов, который разрешает «регулируемую» международную торговлю животными при наличии экспортных сертификатов. В этом списке гиппопотамы числятся с 1994 года.

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Как известно, зубы бегемота (особенно мощные клыки самцов) ценятся как поделочный материал не меньше, а то и больше слоновьей кости. По данным СITES, с 2009 по 2018 год по всему миру было продано более 77 тысяч гиппопотамьих туш (в качестве охотничьих трофеев), их фрагментов или «продуктов переработки», включая сувениры с резьбой по кости. Отдельно за это время браконьерам удалось сбыть 36 тысяч кг гиппопотамьих зубов, ради которых убили почти 14 тысяч особей. Многие из них, к слову, всплывают именно на Западе. Так, за с 1995 по 2002 год только в Соединенные Штаты было ввезено 1160 трофейных комплектов бегемотовых клыков.

Зоозащитники бьют тревогу: гиппопотамы уже полностью истреблены в Алжире, Египте, Эритрее, Либерии и Мавритании. Всего в мире осталось, по разным оценкам, 115–130 тысяч этих гигантов, при этом за последние десять лет их численность сократилась на 30–50% в зависимости от мест обитания. Утечку о том, что ЕС не рвется спасать бегемотов, подтверждает и европейское издание Observer. Но мотивы европейского руководства понять трудно, ведь одним из главных своих приоритетов Брюссель провозглашает защиту дикой природы.

Долгое время гиппопотам (дословно в переводе с греческого «речной конь») был европейцам в диковинку. В начале XVII века великий фламандец Питер Пауль Рубенс написал для дворцовых покоев баварских герцогов устрашающее полотно под названием «Охота на бегемота и крокодила». На нем габариты гиппопотама, весящего в среднем под две тонны, несколько приуменьшены, но зато его звериный нрав передан весьма натурально. К слову, с точки зрения воспроизведения популяции бегемоты проигрывают крокодилам. Последние откладывают по 60 яиц за одну кладку, тогда как самки бегемота рожают по одному детенышу раз в два года, а сама беременность длится восемь месяцев, напоминает The Guardian. При неблагоприятных природных условиях — например, засухе и обмелении пресноводных водоемов, где обитают «речные кони», они размножаются и того реже. В последние годы этих неблагоприятных условий становится все больше — этому как раз и посвящен «климатический саммит», который в эти дни проходит в Египте, где гиппопотамов, почитаемых со времен фараонов, теперь не осталось вовсе.

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Самая большая угроза для бегемотов — это утрата или деградация среды обитания. Обычные бегемоты полагаются на пресную воду, чтобы выжить, и это часто приводит их к конфликту с местными сообществами, которые также нуждаются в пресной воде для сельского хозяйства, энергетики, рыболовства и жилой застройки, — признает куратор бегемотов из Международного союза охраны дикой природы Ребекка Льюисон.

Даже если на предстоящей конференции в Панаме удастся добиться расширенной защиты для бегемотов, она, скорее всего, не будет распространяться на их сородичей в южноамериканской Колумбии, где эти животные считаются инвазивным видом. Местные зоологи настоятельно требуют регулировать их численность.

«Благодарить» за появление там бегемотов надо покойного ныне наркобарона Пабло Эскобара, который в конце 1970-х годов завел у себя знаменитый на всю страну зверинец. Любимцами публики были четыре завезенных из Африки бегемота, включая самца по кличке Эль Вьехо («Старина»). После того как в начале 1990-х Эскобара застрелили полицейские, его «кокаиновые бегемоты» с потомством разбежались по его опустевшему поместью, а затем и по стране, засели в реках и озерах и принялись третировать местных жителей, вытаптывая поля, убивая коров, не давая людям подойти к воде и наводя ужас на округу. Хотя бегемоты неповоротливы на вид, они прекрасно бегают, плавают и даже прыгают. В результате развлечений Эскобара к 2019 году по Колумбии бродили уже около сотни гиппопотамов.

С другой стороны, колумбийцы никогда не требовали расправы над грозными, но величественными животными. Именно поэтому огромный резонанс в 2009 году вызвало убийство охотниками с одобрения властей бегемота Пепе, который, никого не трогая, мирно бороздил воды реки Магдалена вместе с подругой и детенышем. После этого в Колумбии попробовали найти альтернативу отстрелу и заняться кастрацией бегемотов. Но каждая такая операция превращалась буквально в спецоперацию и выливалась в круглую сумму в районе 50 тысяч долларов, если не больше. Поэтому эксперимент пока поставили на паузу, и потомки старины Эль Вьехо вольготно ощущают себя в Колумбии, без зазрения совести вытесняя неотропических выдр, очковых кайманов и черепах.