Огромный астероид пролетел между орбитами Земли и Луны NASA: огромный астероид пролетел между орбитами Земли и Луны впервые за 10 лет

Фото: ESA/Global Look Press

Огромный астероид пролетел между орбитами Земли и Луны в ночь на 26 марта. Он пронесся на расстоянии примерно 160 тысяч километров от Земли, сообщает в Twitter пресс-служба NASA.

По данным агентства, речь идет о небесном теле 2023 DZ2 диаметром от 40 до 90 метров. По сообщению астрономов, столь крупные космические объекты приближаются к планете раз в десять лет.

Такое сближение дало ученым возможность получше изучить астероид. Риск удара космического тела по Земле оценили как нулевой.

Нет никакой известной угрозы, по крайней мере для следующих 100 лет, — говорится в сообщении американского агентства.

Ранее директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук заявил, что небольшие астероиды могут быть опасны для Земли, так как их замечают слишком поздно. По словам ученого, этой проблемой нужно заниматься более серьезно.