«Огромные авгиевы конюшни»: Песков об отношениях России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала, что в отношениях России и США сейчас «огромные авгиевы конюшни», которые не удастся расчистить за несколько часов. Он выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе переговоров 7 декабря в формате видеоконференции донесут друг для друга свои обеспокоенности. Однако каких-то прорывов ждать не стоит.

Сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно. Поэтому давайте хотя бы надеяться, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, чётко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это, — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, несмотря на то что отношения РФ и США находятся в очень печальном состоянии, по ряду направлений есть оживление и диалог.

Пускай этот диалог пока не приводит к унисону в позициях, договорённостям, но тем не менее это общение, оно всегда лучше, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что во время переговоров президентов России и США будут затронуты вопросы напряжённости вокруг Украины, продвижения НАТО к границам России и инициатива Путина о гарантиях безопасности. Он отметил, что международные гарантии безопасности должны быть взаимными, а не односторонними.

Ранее сообщалось, что Байден в ходе общения с Путиным намерен выразить обеспокоенность военной деятельностью России на границе с Украиной. Также предполагается, что он заявит об американской приверженности украинской независимости и территориальной целостности.