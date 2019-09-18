https://static.news.ru/photo/1880a3d0-d9e2-11e9-a367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brian Cahn/Global Look Press

Правоохранители в Новой Зеландии обнаружили большую партию марихуаны. Её стоимость на чёрном рынке составляет более $3 млн. Об этом сообщили полицейские на своём сайте.

В сообщении указано, что наркотики нашли в подвале одного из домов в регионе Тасман на северо-западе Южного острова. Во время обыска полицейские увидели оборудованный под выращивание марихуаны бункер.

63-летний мужчина, которому уже предъявлены обвинения в незаконном выращивании и продаже каннабиса, арестован. Он предстанет перед окружным судом Греймута до конца дня, — указано в сообщении.

У мужчины полицейские также изъяли большое количество огнестрельного оружия и готовые к продаже наркотики на сумму около 5 млн новозеландских долларов.

Ранее News.ru писал, что сотрудники подмосковной полиции ликвидировали около тонны кустов дикорастущей конопли.