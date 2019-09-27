https://static.news.ru/photo/cdb83d96-e1c4-11e9-a73e-fa163e074e61_660.jpg Фото: oehrlein49/ebay.com

Боевого человекоподобного робота Eagle Prime компании MegaBots выставили на продажу на интернет-аукционе eBay.

Вес робота составляет 15 тонн, а рост — четыре метра. Он оборудован гигантской клешнёй, бензопилой и катапультой для запуска полуторакилограммовых снарядов со скоростью более 200 км/ч и при этом отличается неуклюжестью. В 2017 году он принял участие в поединке с японским Kuratas от Suidobashi, из которого вышел победителем.

По словам одного из основателей MegaBots Мэтта Орлейна, первоначальная ставка составляла $1, однако сейчас она достигла $100 560 (6 462 309 рублей). Создание Eagle Prime пришлось обошлось в $2,5 млн.

Орлейн также отметил, что вся команда, работавшая над боевым гигантом, будет рада, если робота не придётся отправлять на помойку.

Ранее News.ru писал, что компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini. Первые клиенты уже тестируют механических собак на строительных площадках, газовых, нефтяных и энергетических установках и в сфере общественной безопасности.