Боевого человекоподобного робота Eagle Prime компании MegaBots выставили на продажу на интернет-аукционе eBay.
Вес робота составляет 15 тонн, а рост — четыре метра. Он оборудован гигантской клешнёй, бензопилой и катапультой для запуска полуторакилограммовых снарядов со скоростью более 200 км/ч и при этом отличается неуклюжестью. В 2017 году он принял участие в поединке с японским Kuratas от Suidobashi, из которого вышел победителем.
По словам одного из основателей MegaBots Мэтта Орлейна, первоначальная ставка составляла $1, однако сейчас она достигла $100 560 (6 462 309 рублей). Создание Eagle Prime пришлось обошлось в $2,5 млн.
Орлейн также отметил, что вся команда, работавшая над боевым гигантом, будет рада, если робота не придётся отправлять на помойку.
Ранее News.ru писал, что компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini. Первые клиенты уже тестируют механических собак на строительных площадках, газовых, нефтяных и энергетических установках и в сфере общественной безопасности.