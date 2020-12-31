Ограничение на полёты между РФ и Китаем могут продлить до середины марта

https://static.news.ru/photo/21e689e2-4b4e-11eb-8be6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liang Xu/XinHua/Global Look Press

Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что ограничение пассажирских авиарейсов между двумя странами, скорее всего, будет продлено до середины марта.

У нас сейчас отложены рейсы до середины февраля, и, в общем, уже практически объявлено, что эта задержка может продлиться и до середины марта. Поэтому мы предлагаем и нашим, и китайским соответствующим органам скоординироваться между собой и ещё раз посмотреть, в какой мере наша практика тестирования [на коронавирус] совпадает или отклоняется от принятой у соседа, — сказал дипломат в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению Денисова, страны мира ещё не скоро вернуться к «допандемийному» состоянию рынка пассажирских авиаперевозок. Посол также отметил, что за всё время пандемии коронавирус практически не распространялся через российско-китайскую границу, несмотря на её протяжённость.

Ранее китайский авиационный регулятор объявил о приостановке приёма рейса «Аэрофлота» Москва — Шанхай с 21 декабря на восемь недель из-за выявленного у прибывших этим рейсом в КНР пассажиров COVID-19.

31 декабря было объявлено о первых случаях заражения британским штаммом коронавируса в Китае, передавал NEWS.ru.