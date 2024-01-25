Огонь гаубиц сокрушил украинские позиции: новости СВО на утро 25 января

Фото: МО РФ

Два пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины были уничтожены расчетами 152-миллиметровых гаубиц Д-20 российских подразделений ВДВ на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что от получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 24 января, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

«Подразделения беспилотной авиации (БПЛА) обнаружили пункт временной дислокации (ПВД) подразделения ВСУ в заброшенном здании одного из населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Мирных жителей боевики давно выгнали из дома и проживали там сами. <...> Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 уничтожили ПВД противника вместе с личным составом ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В дальнейшем, в ходе совместной работы расчетов БПЛА и артиллерии, аналогичным способом удалось ликвидировать еще один пункт временной дислокации на правобережье Днепра.

Фото: МО РФ

Кроме того, российские силы уничтожили ударными беспилотниками в зоне специальной военной операции зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, сообщили в МО РФ. Об уничтожении данного ЗРК российское оборонное ведомство сообщает впервые.

«В течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки также поражены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах. Удары наносились ракетными войсками и артиллерией, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

Помимо этого, расчеты FPV-дронов российской группировки войск «Запад» ликвидировали замаскированные блиндажи и ВСУ на Купянском направлении, рассказали в Министерстве обороны РФ. Для выполнения боевой задачи военнослужащие скрытно совершили марш-бросок из тылового района ближе к переднему краю.

«На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов группировки войск „Запад“ уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ», — говорится в сообщении.

В результате все цели были достигнуты. Группа вернулась в пункт временного развертывания без потерь. По информации оборонного ведомства, в ходе боевой работы расчеты использовали с БПЛА переделанные боеприпасы для РПГ-7, именуемые среди военнослужащих «морковками».

От чего не откажется Россия

Запад своими заявлениями о намерении России напасть на страны НАТО пытается заставить Москву отказаться от целей СВО, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он заверил, что ничего подобного не произойдет.

«Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, с тем чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции. <...> Но ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся», — сказал Нарышкин.

Фото: Capt. H Howey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он также рассказал, что результаты закрытых социологических опросов на Западе показывают усталость местного населения от украинского кризиса и отсутствие веры в поражение России. По словам Нарышкина, мало кто из западных граждан считает целесообразным оказание финансовой помощи Киеву.

Кроме того, Нарышкин отметил, что заявления представителей иностранного истеблишмента о «планах российского нападения на НАТО» представляют собой информационную войну для оправдания гибридной агрессии Запада против РФ. По его словам, такая война в результате оборачивается и против жителей западных стран.

Как ВСУ атаковали РФ

Российские военные пресекли серию атак беспилотников на Брянскую область. По данным Минобороны РФ, общее число ликвидированных вечером 24 января аппаратов достигло четырех.

О срыве очередной атаки БПЛА заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Как военкор оценил действия пилотов борта Ил-76

Российские летчики, управлявшие военным бортом Ил-76, совершили подвиг, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, сейчас «такое время», когда люди каждый день становятся свидетелями геройства российских бойцов.

«Наши летчики увели горящий борт от населенного пункта. И это подвиг. Время сейчас такое, что мы каждый день становимся свидетелями подвигов русских воинов. Но каждый этот подвиг — огромная ценность для российского народа и нашей истории. И эти подвиги надо скрупулезно собирать и вкладывать в память детей и внуков. Как делали наши деды и отцы», — написал военкор.

Депутат Госдумы член рабочей группы по вопросам СВО Яна Лантратова призвала посмертно наградить членов экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области. Парламентарий обратилась с таким предложением к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Фото: ТАСС

Лантратова обратила внимание на сообщения СМИ о том, что после попадания украинских ракет летчики Ил-76 развернули борт от населенного пункта. Депутат подчеркнула, что таким образом пилоты пытались избежать жертв среди мирных людей.

Минобороны РФ сообщало, что на борту Ил-76, утром 24 января потерпевшего крушение под Белгородом, находились 65 украинских военнопленных для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в центральные области страны после катастрофы самолета Ил-76, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что поездка перенесена до выяснения обстоятельств произошедшего.

По словам Зеленского, Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76 в Белгородской области. Он провел экстренное совещание по данному вопросу с руководством вооруженных сил страны, Главного управления разведки и Министерства юстиции.

«Нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории — вне зоны нашего контроля. <...> ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. <...> И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров относительно имеющихся у Украины данных. Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — сказал Зеленский.

Где гремели взрывы на Украине

Во время ночной воздушной тревоги в Одессе было поражено промышленное предприятие, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Подробностей происшествия он не привел.

Вечером 24 января украинские СМИ сообщили о серии взрывов, прогремевших в городе. Подробности происшествия также не приводились.

К чему призвал Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил за поставки Украине систем запуска ракет большой дальности и других современных вооружений. По его словам, это должно сопровождаться возрождением европейской оборонной индустрии.

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press Жозеп Боррель

«Мы должны изменить парадигму и перейти от поддержки Украины по принципу „столько, сколько необходимо“ к выполнению задачи наращивания усилий для того, чтобы у Украины было все, пока она не одержит победу. <...> Мы должны снабдить Украину инструментами, включая ракетные установки дальнего действия и другие современные вооружения, которые позволят освободить ее территории», — подчеркнул Боррель.

Он также отметил, что конфликт на Украине показал неготовность оборонной промышленности Европы к тем вызовам, с которыми столкнулся ЕС. Боррель указал на увеличение расходов в военной отрасли на 40% в сравнении с минимумом 2014 года, однако заявил, что этого недостаточно. По мнению дипломата, «лучшей гарантией безопасности Европы» станет победа Украины.

Что США хотят передать Украине

Комитет по иностранным делам сената Конгресса США почти единогласно поддержал законопроект, подразумевающий передачу российских замороженных активов Украине. Против высказался лишь один человек.

«Да, законопроект принят. За проголосовали 20 [законодателей], против высказался один», — сообщил представитель комитета.

В тексте документа сообщается, что США предоставят дополнительную помощь Украине за счет активов РФ, конфискованных не только у Центробанка, но и у суверенных лиц. При этом решения относительно счетов последних должны приниматься совместно с международными союзниками.

После голосования в комитете законопроект передадут сенату в полном составе, а затем палате представителей конгресса. Последним этапом в этой цепочке станет президент США Джо Байден.

Сколько американцев погибло на Украине

На Украине погибли по меньшей мере 400 граждан США, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, американские власти скрывают эту информацию от соотечественников. При этом Макгрегор не пояснил, откуда именно он получил эти данные.

«Наш друг [американский сенатор] Линдси Грэм говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме. <...> Наша администрация этого не скажет, и это не будет опубликовано в СМИ», — отметил военный.

Он также предположил, что по завершении конфликта действующий президент Украины Владимир Зеленский переедет в «один из своих особняков на Кипре или в Италии, возможно, во Флориде». По мнению Макгрегора, все происходящее на Украине является мошенничеством и США «эксплуатируют украинцев».

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