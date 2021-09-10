Офис Зеленского: Россия использует «Северный поток — 2» против Украины

Россия уже использует «Северный поток — 2» как оружие против Украины. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Свидетельством этого факта, по его словам, являются цены на газ в Европе.

Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать «Северный поток — 2» как оружие против Украины, — подчеркнул он в ходе форума YES Brainstorming в субботу в Киеве.

Он напомнил, что цена газа в Европе на торгах в понедельник обновила исторический максимум, превысив $585 за тысячу кубометров. В такой ситуации, отметил Ермак, следует уже рассмотреть конкретные варианты по реагированию на ситуацию.

Действия, о которых мы говорили в Вашингтоне, действия, о которых говорила [канцлер ФРГ Ангела] Меркель в Киеве, они должны уже сегодня перейти от слов к реальным делам и действиям, — резюмировал он.

Ранее глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко сообщил, что работе газопровода «Северный поток — 2» могут помешать США, если введут санкции и тем самым вынудят европейские компании отказаться от покупки российского топлива.

Общая протяжённость двух ниток «Северного потока — 2» равна 2460 километрам. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.