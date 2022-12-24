Офис Зеленского призвал уничтожить иранские заводы по производству дронов

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Иран планирует увеличить поставки беспилотников в Россию, поэтому местные заводы по производству дронов необходимо уничтожить, заявил на своей странице в социальной сети советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он также подчеркнул, что поставщиков БПЛА из Ирана нужно арестовывать. В Киеве считают, что Тегеран продает Москве беспилотники Mohajer-6 и Shahed-136.

Иран, планирующий увеличить поставки ракет, беспилотников для России, нагло унижает институт международных санкций. Важно отказаться от неработающих санкций, недействительной концепции резолюций ООН и перейти к более деструктивным инструментам — ликвидации заводов, аресту поставщиков, — отметил Подоляк.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что в Вашингтоне намерены акцентировать внимание на приписываемых Ирану поставках вооружений Москве. Переговоры по восстановлению ядерной сделки сейчас не в фокусе Белого дома, поскольку зашли в тупик, отметил он.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее обратился к секретариату организации с призывом не уступать давлению Запада и не соглашаться на расследование в рамках резолюции 2231 сообщений о случаях применения Россией иранских беспилотников. Дипломат назвал ничтожными любые результаты «псевдо-расследований ячейки 2231». Представитель России также исключил проведение любых инспекций в рамках этого процесса.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон обеспокоен военным сотрудничеством России и Ирана. В Британии считают, что оно представляет угрозу для глобальной безопасности. Клеверли утверждал, что Иран является одним из основных поставщиков вооружений для России в ходе конфликта на Украине и «снабжает Москву сотнями беспилотных летательных аппаратов».