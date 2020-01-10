https://static.news.ru/photo/1bb4b0a8-3461-11ea-8e95-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 января, обратится к украинцам в связи ситуацией относительно сбитого Ираном самолёта МАУ в Тегеране.

Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, которая запланирована на 17:00 в субботу, — сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу

Также пресс-служба опубликовала фотографии с места расследования авиакатастрофы, где украинские эксперты провели выкладку обломков судна.

Нашим специалистам в Иране было предоставлено все видео-, фото — и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование пройдет объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена, — добавили в пресс-службе.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

О том, что самолёт случайно был подбитой иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты. Видео с запуском ракеты по самолёту попало в соцсети. Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя.

Утром 11 января Генштаб Исламской Республики признал ошибку. Военные подчеркнули, что самолёт оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов и по форме и высоте полёта напоминал вражеский объект. Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность в связи с угрозами «преступного президента» Дональда Трампа. Они ожидали ответного удара США на ночную бомбёжку американских баз в Ираке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца. Также Киев ожидает от Тегерана выплат компенсаций и официальных заявлений по дипломатическим каналам.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на экспертов комиссии, работающей в Тегеране, сообщили, что ракета попала в кабину пилотов, после чего там вспыхнул пожар и оборвалась связь с судном, писал NEWS.ru.