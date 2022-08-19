Помощник главы Азербайджана провел встречу с секретарем Совбеза Армении Помощник главы Азербайджана провел в Брюсселе встречу с секретарем Совбеза Армении

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Хикмет Гаджиев

В Брюсселе прошла встреча помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, сообщил в Twitter спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. Ранее представители стран и ЕС в том же составе уже встречались в столице Бельгии в марте и мае.

В Брюсселе состоялись продуктивные и содержательные обсуждения с Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном по азербайджано-армянским отношениям и участии Евросоюза в процессе, — написал дипломат.

9 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Ереван затягивает разблокировку транспортных коммуникаций в регионе. По его словам, Баку заинтересован в полной реализации договоренностей, достигнутых при посредничестве Москвы и Брюсселя, а Ереван процессу нормализации азербайджано-армянских отношений препятствует, чем противоречит собственным интересам.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 августа сообщил, что Баку ждет от Армении маршрута Зангезурского коридора в ближайшие недели. Он рассказал, что Армения затягивает процесс на своей стороне, при этом Азербайджан выступает за мирное разрешение противоречий.