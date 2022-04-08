Бывший офицеров НАТО удивила тактика российских сил на Украине

Бывшие офицеры НАТО проанализировали специальную военную операцию России на Украине и перечислили особенности, которые впечатлили Запад, передаёт Life. Среди них высокая скорость действия, умение качественно выполнять задачи. Также было отмечено, что войска России обладают современным вооружением.

Ветеран немецких танковых войск Андреас Вебер считает, что российские военнослужащие отличаются умением выполнять поставленные боевые задачи не количеством, а качеством — они способны справиться с задачей быстрее в 5-7 раз, чем войска НАТО.

Польский спецназовец Вислав Кадышевич отметил высокую эффективность российского вооружения и непредсказуемость действий войск РФ. По его словам, российские военные достаточно часто меняют план действий, и из-за этого данные украинской и западной разведки стремительно теряют актуальность.

Кадышевич также был удивлён тактикой российских войск по блокировке крупной группировки украинских сил в Донбассе. По словам бывшего военного НАТО, группировка ВСУ не способна покинуть регион и не может получать помощь из других областей, так как российскими силами были уничтожены различные склады с военной техникой и склады с горюче-смазочными материалами.

Ранее министерство обороны России на официальном Telegram-канале ведомства поделилось кадрами уничтожения российскими истребителями СУ-30СМ и СУ-35 украинских средств ПВО. Военно-космические силы России запустили ракеты класса «воздух — поверхность», нейтрализовав радиолокационную станцию и зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» ВКУ.