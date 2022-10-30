Офицер НАТО заявил о «логистическом кошмаре» в рядах ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive заявил, что интенсивная трата снарядов и многообразие артиллерийских систем, поставляемых различными странами, привели к «логистическому кошмару» в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что ВСУ расходуют до шести тысяч боеприпасов в день. По словам офицера НАТО в отставке, украинские военные уже истощили собственные склады.

Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар, — рассказал Атламазоглу.

Он назвал «мешаниной» разнообразие артиллерийских установок ВСУ и добавил, что у украинцев теперь в арсенале от советских 152-миллиметровых гаубиц до американских установок M777.

Американское Минобороны ранее разместило заказ на закупку автоматов советского производства АК-74 с патронами калибра 5,45 миллиметра или копий такого оружия, сказано на информационной странице заказа на сайте SAM.gov. Кроме того, Пентагону нужны аксессуары для автоматов Калашникова данного типа, но цели его использования не указаны.

Интерес к АК-74 проявило командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси. Альтернативой советским автоматам могут быть румынские md.86 и немецкие MPi AK74. Американских военных также интересуют винтовки, не похожие на АК-74.