Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что именно Россия виновата в том, что сейчас в Чёрном море столько эсминцев стран — членов НАТО, в том числе Defender, Ross и других военных кораблей. Офицер Альянса заявил в интервью Obozrevatel, что «смерть несущие корабли» рано или поздно втянут обе стороны в какой-нибудь инцидент, который спровоцирует войну.

Опасную ситуацию, по словам Табаха, создал президент России Владимир Путин. По его приказу россияне якобы провоцируют корабли НАТО на столкновение.

«Когда в Чёрном море проходят такие корабли, как эсминцы, как Defender, как USS Cook, россияне начинают проводить вокруг них манёвры, пытаться преградить путь, близко пролететь над ними самолётами, чтобы затряслась палуба. Это всё равно рано или поздно приведёт к какому-то инциденту. Очень часто так начинались войны, начинались конфликты», — подчеркнул капитан.

По его мнению, именно такое поведение русских стало причиной увеличения военного контингента НАТО в регионе. Он напомнил, что западные военные корабли несут опасное оружие, в том числе «Томагавки». При этом Чёрное море не играет большой стратегической роли, потому что оно «простреливается и просматривается со всех сторон».

Турция — страна НАТО. Перекроет Босфор — и Чёрное море закрыто, — заявил Табах.

Ранее пользователи из Болгарии осудили статью на портале «Факти», посвящённую инциденту с британским эсминцем в Чёрном море. По мнению большинства комментаторов, военные королевства должны благодарить русских за «пощаду».