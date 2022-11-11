Офицер ДНР: Киев в случае угрозы меняет легионеров на мобилизованных

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Офицер 1-й Славянской бригады с позывным Чиж заявил, что подразделения войск ДНР в районе Опытного сталкивались с многочисленными иностранными легионерами. В большинстве случаев это были представители Грузии, Польши и Чехии. При обострении обстановки, по словам «Чижа», командование ВСУ отводило иностранцев и заменяло их мобилизованными гражданами. Видеозапись с заявлением представителя вооруженных формирований ДНР приводит РИА Новости.

Сталкивались мы с иностранными наемниками перед населенным пунктом Опытное в лесополосах, как только начали нести они поражение, они были в срочном порядке выведены и туда были заведены мобилизированные подразделения, — сообщил Чиж.

В апреле текущего года МИД РФ сообщил, что на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли около 7 тысяч иностранных граждан из 63 государств.

Ранее МИД Японии подтвердил факт гибели гражданина страны, отправившегося в качестве добровольца на Украину для участия в боевых действиях и воевавшего на стороне ВСУ. Имя погибшего гражданина Японии не называется, как и район, где он был убит. Единственным известным фактом является дата смерти. По сообщению дипломатов, это произошло 9 ноября.

Ранее стало известно, что на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ гражданин Великобритании Саймон Лингард. Отмечается, что это третий британский наемник, который погиб в ходе СВО за всё время. По информации СМИ, украинские военные предложили свою помощь в доставке тела на родину боевика.