Офицер армии США спрогнозировал крах ВСУ при наступлении Офицер армии США Дэвис: контрнаступление Украины ослабит ВСУ

Фото: МО Украины

Украинское контрнаступление вне зависимости от результата очень ослабит ВСУ, написал в статье для 19FortyFive подполковник американской армии Дэниел Дэвис. По его мнению, после истощения основных ресурсов ВСУ для защиты Украины останется только Нацгвардия.

Неудачное наступление может оставить украинские вооруженные силы в таком ослабленном состоянии, что они едва ли доживут до конца года как сплоченная сила. Успешное наступление также может настолько ослабить их, что они станут уязвимыми для российской контратаки, — написал офицер.

Он добавил, что численность войск и количество оружия, которое имеется в наличии у России, усугубляет положение украинской стороны.

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит заявила, что украинские войска в ближайшие недели начнут масштабное наступление в зоне боевого конфликта.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группировка ВСУ закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. По его словам, украинская армия подкопила резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Как отметил Рогов, бойцы ВСУ уже готовы действовать.