ОЭСР приостановит членство РФ в Агентстве по ядерной энергии

Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития будет приостановлено. Такое решение приняло руководство ОЭСР. Оно вступит в силу с 11 мая. Об этом сообщается на сайте агентства.

Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля после решения руководящего органа ОЭСР. РФ была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия стала членом агентства в 2013 году.

Агентство по ядерной энергии (АЯЭ) является межправительственным многонациональным агентством при Организации экономического сотрудничества и развития. Занимается оказанием помощи странам-членам в поддержании и дальнейшем развитии в рамках международного сотрудничества научных, технологических и правовых основ, необходимых для безопасного, экологически чистого и экономичного использования ядерной энергии в мирных целях.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. В результате РФ заявила о досрочном прекращении полномочий в СПЧ ООН.