Одну из постсоветских стран подключили к Starlink Маск: спутниковый интернет Starlink теперь доступен в Грузии

Спутниковый интернет Starlink стал работать в Грузии, сообщил американский предпринимать Илон Маск в Twitter (X). При этом компания Starlink Georgia была зарегистрирована в стране еще в конце июня 2022 года, а в середине июля Комиссия по коммуникациям Грузии предоставила компании авторизацию.

Теперь Starlink доступен в Грузии, — написал Маск.

Ранее предприниматель заявил, что обеспечит сектор Газа спутниковой связью сети Starlink. По его словам, услуги его компании будут предоставлены международно признанным организациям, оказывающим помощь в зоне палестино-израильского конфликта.

До этого министр связи Палестинской национальной администрации (ПНА) Ицхак Садр заявил, что руководство ведет переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в секторе Газа. В результате многочисленных массированных атак Израиля анклав остался практически без мобильной связи и интернета. Чиновник добавил, что в ПНА рассчитывают также на логистическое содействие Египта. Ведутся переговоры, чтобы оборудование Starlink возможно было бы провезти через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

17 октября стало известно, что Министерство коммуникаций Израиля обсуждает с компанией SpaceX американского бизнесмена Илона Маска использование системы Starlink для улучшения связи в военное время. Компания могла бы обеспечить приграничные районы страны интернетом и связью, считают в Тель-Авиве.