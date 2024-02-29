Одному виду оружия предрекли исчезновение после конфликта на Украине Forbes: танки как вид оружия могут устареть из-за конфликта на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танки как вид оружия могут устареть из-за конфликта на Украине, сообщает Forbes. По мнению авторов публикации, эти боевые машины могут исчезнуть из-за того, что большую опасность на поле боя представляют беспилотники, способные уничтожить любые западные танки, даже с самой лучшей броней.

Похоже, достаточное количество FPV-дронов может уничтожить всё, — говорится в публикации.

Отмечается, что операторы современных танков вынуждены все время менять стратегию и адаптироваться к различному новому противотанковому вооружению, но дроны могут стать для них непреодолимым испытанием. По мнению журналистов, БПЛА быстро развиваются и более усовершенствованные модели способны стать еще более смертельными, чем используемые сейчас.

Ранее представитель конструкторского бюро сообщил, что первый американский танк Abrams, уничтоженный в зоне специальной военной операции на Украине, был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья». По его словам, на счету этих беспилотников есть и другая легкая и тяжелая бронетехника.

По словам собеседника, «Пираньи» в основном используются для уничтожения блиндажей, укрытий и укреплений. Он отметил, что у противника не так много целей, чтобы каждый день подбивать танки.

Впервые об уничтожении танка Abrams стало известно 26 февраля. Российские бойцы подбили его на Авдеевском направлении с помощью беспилотника-камикадзе, после чего добили из ручного гранатомета.