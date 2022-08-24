«Одна страна, один закон»: политолог предсказал дальнейшую судьбу ЛДНР Политолог Куликов: Россия должна принять в состав ЛДНР

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Если большая часть населения на подконтрольных России территориях, а также Донецкая и Луганская народные республики хотят войти в состав РФ, то нужно принять их, убежден политолог, публицист и политический консультант Дмитрий Куликов. В разговоре с ИА SM-News он подчеркнул, что в таком случае необходимо работать с их системами власти, как полностью со своими.

По словам Куликова, российское право и российская государственность — это «радикальное лекарство от всех коррупционных и прозападнических вещей». Он подчеркнул, что в России борьба с этим происходит не так эффективно, однако в стране хорошо понимают цели и задачи, а также принимаются усилия для решения этих вопросов.

Точно так же это должно происходить на тех территориях: одна страна, один закон, одно право одна государственность, — подытожил эксперт.

Сотрудники Министерства госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) ранее сообщили о предотвращении теракта в одном из населенных пунктов, который был подготовлен ко дню проведения референдума о вхождении в состав России. Осуществить теракт должен был гражданин Украины Евгений Карпенко, которого ранее завербовали спецслужбы. Мужчина намеревался взорвать местную администрацию в день референдума.