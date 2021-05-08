Одна победа на всех: как отмечают 9 Мая в России и за рубежом

День Победы 9 Мая празднуют, помимо России, в странах бывшего СССР и в нескольких государствах бывшего соцлагеря (Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговине).

Так, российские дипломаты в Латвии почтили память героев войны, посетив братские воинские захоронения в Риге. В ряде городов страны дипработники возложили цветы к монументам в честь погибших бойцов Красной армии.

В Минске торжественные мероприятия традиционно проходят на площади Победы. Люди несут цветы и венки к монументу Победы. В торжествах участвуют официальные лица, духовенство, представители общественных организаций, депутаты и молодёжь.

Руководители Армении возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы. Среди них был исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, министр обороны Вагаршак Арутюнян и другие высокопоставленные лица.

9 мая на Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Жители Киева несут цветы к Монументу Вечной Славы. Украинская православная церковь организовала панихиду возле Могилы Неизвестного солдата.

О том, как проходят торжественные мероприятия за рубежом, — в фотогалерее NEWS.ru.

Минск, Белоруссия president.gov.by Владивосток, Россия Виталий Аньков/РИА Новости Киев, Украина Vitalii Kliuiev via imago-images.de/Global Look Press Ереван, Армения Асатур Есаянц/РИА Новости Кишинёв, Молдова EPA/ТАСС Рига, Латвия Marija Dmitrijeva/vk.com Санкт-Петербург, Россия EPA/ТАСС Екатеринбург, Россия Донат Сорокин/ТАСС Казань, Россия Егор Алеев/ТАСС Москва, Россия Сергей Булкин/NEWS.ru Берлин, Германия AP/TASS