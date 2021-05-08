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Одна победа на всех: как отмечают 9 Мая в России и за рубежом

13:39, 09 мая 2021
Фото: Vitalii Kliuiev via imago-images.de/Global Look Press

День Победы 9 Мая празднуют, помимо России, в странах бывшего СССР и в нескольких государствах бывшего соцлагеря (Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговине). 

Так, российские дипломаты в Латвии почтили память героев войны, посетив братские воинские захоронения в Риге. В ряде городов страны дипработники возложили цветы к монументам в честь погибших бойцов Красной армии.

В Минске торжественные мероприятия традиционно проходят на площади Победы. Люди несут цветы и венки к монументу Победы. В торжествах участвуют официальные лица, духовенство, представители общественных организаций, депутаты и молодёжь.

Руководители Армении возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы. Среди них был исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, министр обороны Вагаршак Арутюнян и другие высокопоставленные лица.

9 мая на Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Жители Киева несут цветы к Монументу Вечной Славы. Украинская православная церковь организовала панихиду возле Могилы Неизвестного солдата.

О том, как проходят торжественные мероприятия за рубежом, — в фотогалерее NEWS.ru.

Минск, Белоруссия

president.gov.by

Владивосток, Россия

Виталий Аньков/РИА Новости

Киев, Украина

Vitalii Kliuiev via imago-images.de/Global Look Press

Ереван, Армения

Асатур Есаянц/РИА Новости

Кишинёв, Молдова

EPA/ТАСС

Рига, Латвия

Marija Dmitrijeva/vk.com

Санкт-Петербург, Россия

EPA/ТАСС

Екатеринбург, Россия

Донат Сорокин/ТАСС

Казань, Россия

Егор Алеев/ТАСС

Москва, Россия

Сергей Булкин/NEWS.ru

Берлин, Германия

AP/TASS

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