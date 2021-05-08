Одна победа на всех: как отмечают 9 Мая в России и за рубежом

День Победы 9 Мая празднуют, помимо России, в странах бывшего СССР и в нескольких государствах бывшего соцлагеря (Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговине).
Так, российские дипломаты в Латвии почтили память героев войны, посетив братские воинские захоронения в Риге. В ряде городов страны дипработники возложили цветы к монументам в честь погибших бойцов Красной армии.
В Минске торжественные мероприятия традиционно проходят на площади Победы. Люди несут цветы и венки к монументу Победы. В торжествах участвуют официальные лица, духовенство, представители общественных организаций, депутаты и молодёжь.
Руководители Армении возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы. Среди них был исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, министр обороны Вагаршак Арутюнян и другие высокопоставленные лица.
9 мая на Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Жители Киева несут цветы к Монументу Вечной Славы. Украинская православная церковь организовала панихиду возле Могилы Неизвестного солдата.
О том, как проходят торжественные мероприятия за рубежом, — в фотогалерее NEWS.ru.
Минск, Белоруссия
president.gov.by
Владивосток, Россия
Виталий Аньков/РИА Новости
Киев, Украина
Vitalii Kliuiev via imago-images.de/Global Look Press
Ереван, Армения
Асатур Есаянц/РИА Новости
Кишинёв, Молдова
EPA/ТАСС
Рига, Латвия
Marija Dmitrijeva/vk.com
Санкт-Петербург, Россия
EPA/ТАСС
Екатеринбург, Россия
Донат Сорокин/ТАСС
Казань, Россия
Егор Алеев/ТАСС
Москва, Россия
Сергей Булкин/NEWS.ru
Берлин, Германия
AP/TASS