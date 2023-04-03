Одна из американских термоядерных бомб могла получить повреждения FAS: на авиабазе Фолкел в Нидерландах могли повредить американскую ядерную бомбу В61

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B-61

Одна из американских термоядерных бомб B61, которые хранят на авиабазе Фолкел в Нидерландах, могла получить повреждения, сообщает The Guardian со ссылкой на некоммерческую организацию «Федерация американских ученых» (FAS). Там уточнили, что обнаружили фотографию бомбы B61, которую осматривают на наличие повреждений американские солдаты, в том числе двое из подразделения по обезвреживанию боеприпасов, но прямых доказательств аутентичности фото нет. Если это удастся доказать, речь может идти о первом задокументированном случае аварии с ядерным оружием на авиабазе в Европе.

Одна из американских ядерных бомб, хранящихся на голландской авиабазе, могла быть повреждена в результате недавней аварии, — сообщил представитель FAS Ханс Кристенсен.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что европейские страны принимают до 150 единиц тактического ядерного оружия США. По его словам, модернизация этих запасов и потенциальных носителей лишь набирает обороты.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.