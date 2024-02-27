Бразилия увеличит поставки мяса и рыбы в Россию Генсек МИД Бразилии сообщила о расширении поставок мяса и рыбы в Россию

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Бразилия планирует расширить номенклатуру поставок мяса и рыбы в Россию, заявила генеральный секретарь МИД страны, сопредседатель межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Мария Лаура да Роша. Она добавила, что договоренности также касаются зерновых культур, передает РИА Новости.

Мы договорились, что будет расширена номенклатура поставок, включая зерновые, мясо и рыбу, — заявила да Роша.

Она отметила, что бразильская сторона приветствовала шаги России в области энергетического сотрудничества. В частности, дипломат упомянула поставки российского дизельного топлива в страну, а также планы по увеличению поставок природного газа.

Генсек МИД добавила, что по итогам двустороннего заседания представители стран договорились о развитии взаимодействия в экономике, культуре, научно-технической сфере и в области образования.

Ранее доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения экономист Игорь Продченко заявил, что новыми торговыми партнерами для РФ на фоне санкций и СВО стали ОАЭ, Малайзия, Бразилия, а также ряд стран Африки. Наряду с ними с Москвой продолжают сотрудничать Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Узбекистан и Грузия.