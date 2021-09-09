Силы ОДКБ ударом авиации уничтожили «террористов» на учениях в Киргизии

На полигоне «Эдельвейс» в Киргизии стартовала активная фаза совместных учений стран ОДКБ «Рубеж-2021», в ходе которой были уничтожены условные террористы с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и ракетно-бомбовых ударов истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.

Как отмечается , в ходе манёвров военнослужащими была проведена совместная контртеррористическая операция и отработка подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооружённых формирований, вторгшихся на территорию условного государства — члена ОДКБ.

Всего было задействовано более одной тысячи человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8.

Из возможных районов боевых действий эвакуировали жителей нескольких населённых пунктов в специально развёрнутый лагерь, оборудованный всем необходимым для проживания и оказания медицинской помощи.

В учениях «Рубеж-2021» приняли участие военнослужащие из Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ. Манёвры прошли под руководством первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Киргизии полковника Артура Темирова.

Ранее сообщалось о начале военных учений «Рубеж-2021» стран ОДКБ. Армия России представлена на учениях 500 военнослужащими и почти 120 единицами военной техники. Как отмечалось, манёвры прошли на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение «Талибан» (запрещено в РФ).