Одиннадцать друзей Зеленского Как Брюссель играет с Украиной

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Владимир Зеленский

После экстренного обращения Владимира Зеленского с требованием включить ускоренную процедуру по приему страны в Североатлантический альянс сам военный блок пришел в некоторое замешательство. Известно, что статус кандидатов обычно не получают страны, имеющие приграничные проблемы с соседями. В крайнем случае сам Альянс вмешивается, как было на Балканах, и сам все решает, прочерчивая новые «нерушимые границы».

Но с Украиной, ведущей активные боевые действия, все сложно в квадрате. Даже предоставление тому, что останется от Украины, статуса официального кандидата означало бы сейчас прямое вступление блока в военное столкновение с Россией со всеми глобальными последствиями, включая и призрак ядерной эскалации. Между тем прежние расчеты о возможности России и США взаимно уничтожить дуг друга не то семь, не то восемь раз никто еще не ставил под сомнение.

В результате Вашингтон с подконтрольным Брюсселем столкнулись с неприятной дилеммой: как не ослаблять впечатления о полной поддержке Украины и ее нынешнего режима, но в то же время не подставляться самим. Воевать до последнего Украинца без собственного риска.

Однако надо было как-то подсластить пилюлю, после того как и генсек НАТО Йенс Столтенберг и представитель Белого дома мягко, но настойчиво подчеркнули несвоевременность такого приема. Мол, всем сердцем с вами, но есть пока некоторые проблемы. Зеленский с компаньонами, естественно, публично обиделись, поскольку такое натовское жестокосердие, особенно после включения в состав России четырех областей, было воспринято как удар по престижу.

В результате Киеву, который явно поспешил с несогласованным со старшими товарищами заявлением, позволили спасти лицо, поручив самым послушным и во всем зависимым сателлитам выразить свою групповую поддержку. Таких сочувствующих киевским устремлениям набралась целая группа: Канада, Польша, Чехия, Словакия, вся Прибалтика, Румыния, Северная Македония, Хорватия, Черногория. В основном успокоительная функция возложена на молодых и не слишком влиятельных членов блока. Среди них Польша и Румыния, которые не скрывают своих планов при случае поживиться частью территории нынешней Украины. И Черногория, в которой еще не так давно в ходу была присказка: нас с русскими двести миллионов.

Конечно, в НАТО тридцать стран, имеющих как бы равные права. И все решения принимаются на основе всеобщего консенсуса. Вот только есть равные члены блока, а есть, если вспомнить Оруэлла, те, которые равнее. Понятно, что в основе политики блока полное американское доминирование, но с некоторым учетом мнений и интересов влиятельных государств Старого Света.

Фото: nato/flickr.com

Поэтому младшие натовцы могут сколько угодно демонстрировать готовность хоть завтра поднять украинский флаг перед штаб-квартирой НАТО в брюссельском пригороде, решать вопрос приема Украины в Альянс будут не Румыния, и не Северная Македония, которой пришлось ради западных институтов даже пожертвовать своим названием. Но таким образом создается иллюзия приближения вожделенного для Зеленского членства. Как известная морковка перед осликом, которого вовсю используют.

Тут еще и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, видимо, спутав свою организацию с НАТО, заявил о тотальной поддержке Украины Европейским союзом. Вот только следовало бы помнить о судьбе тех политиков прошлого, что призывали к ведению тотальной войны. Их удел был печален.