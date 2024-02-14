Один из ключевых союзников США бьет рекорды по инвестициям в Китай Reuters: прямые инвестиции Германии в экономику Китая выросли на 4,3%

Фото: Ulrich Hufnagel/XinHua/Global Look Press

Прямые инвестиции Германии в Китай выросли на 4,3%, достигнув рекордного показателя в $12,7 млрд, пишет Reuters, ссылаясь на данные немецкого Центробанка. Таким образом общий объем инвестиций за 2023 год вырос до 10,3%, что является десятилетним максимумом.

Доля инвестиций в Китай в общем объеме инвестиций Германии за рубежом выросла в прошлом году до 10,3%, что является максимальным показателем с 2014 года, в то время как прямые инвестиции Германии в другие страны Азии остались на прежнем уровне — около 8%, — сказано в публикации.

При этом авторы подчеркивают, что власти ФРГ столкнулись с дилеммой. С одной стороны, как утверждается, Берлин стремится сократить свои связи с Китаем, с другой — КНР неизменно остается самым важным торговым партнером Германии восьмой год подряд.

Ранее издание Financial Times писало, что глобальные инвесторы вывели почти 90% всех денежных средств, вложенных в китайский фондовый рынок в первом полугодии 2023 года. По мнению аналитиков, явление связано с экономической политикой Пекина. Инвесторы опасаются, что правительство Китая не готово принимать серьезные меры для стимулирования экономического роста. Хотя власти КНР обещали обеспечить более существенную поддержку экономике, к концу прошлого года число инвестиций упало на 87% и составило 30,7 млрд юаней.