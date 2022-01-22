Жизнь в режиме ЧС: как коронавирус изменил мир за два года

Прошло два года с момента введения Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуация в связи с распространением коронавируса в январе 2020 года. Несмотря на повсеместную вакцинацию, введение ограничений и особых мер, режим ЧС несколько раз продлевался и с началом 2022 года директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан заявил, что продление режима ЧС может произойти и в новом году.

Само пройдёт

Вначале мало кто ожидал, что вирус на долгие годы станет частью жизни человечества. Несмотря на тревожные кадры, которые поступали из Китая, с изолированными городами-призраками, напоминающие картины об апокалипсисе, большинство воспринимало вирус как хоть и трагическую, но всё же временную неприятность, которую нужно просто «перетерпеть». Подобные заявления звучали из уст не только простых обывателей, но и лидеров государств.

Знаете, многие думают, это уйдёт в апреле вместе с жарой — когда начнёт повышаться температура. Скорее всего, это пройдёт в апреле, — заявлял тогда бывший американский президент Дональд Трамп.

Даже в феврале 2020 года, когда ежедневный прирост заболевших в одних только Штатах составлял 53 795 человек, Трамп не сменял свою риторику и придерживался подхода, что все проблемы с коронавирусом уже заканчиваются и скоро всё пройдёт само собой.

Вакцины положат конец пандемии. Но она заканчивается в любом случае. Я имею в виду, они сходят с ума, когда я говорю это. Она угаснет и закончится, — уверял американский политик.

Несмотря на противоречивые заявления Трампа, он был одним из первых, кто закрыл границы, несмотря на протесты демократов. После закрытия границ с Китаем, а затем и с Ираном бывший американский президент был даже обвинён в расизме. Трамп позже, в теперь уже заблокированном профиле Twitter, припомнил критикам их слова. На момент начала пандемии мало кто мог достоверно оценить, какую угрозу несёт в себе новый вирус.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировое сообщество и коронавирус

Говоря о социальных изменениях, новый формат работы из дома почти не обошёл никого стороной. Другим менее заметным, но крайне деструктивным изменением в «постковидной» жизни стало внедрение онлайн-системы образования по всему миру. Перевод обучения в онлайн-режим в действительности сильно отразился на успеваемости студентов и том, как усваивается материал, особенно в младших классах. По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, отставание в учёбе и существенные пробелы в знаниях можно было бы наверстать с помощью дополнительных курсов, однако, по мнению организации, основная проблема кроется в том, что большинство стран не спешат разрабатывать дополнительные программы для своих школьников. Очевидно пандемия с её ограничениями затронула все социальные сферы и смогла повлиять даже на целые религии. Запрет на посещение религиозных сооружений привёл к усилению апокалиптических настроений, так произошло во многих религиях мира. Например, после введения QR-кодов патриарх Кирилл призвал верующих перестать называть их печатью антихриста.

Неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как будто бы печати антихриста. Грехом является и сеяние паники, — говорил он.

Подобные настроения были замечены и в исламе. После того как начали транслироваться кадры из опустевшей мусульманской святыни Каабы, на мусульманских форумах начали появляться статьи вроде «Является ли отсутствие в Мекке паломников одним из знамений конца света?», в котором верующим объяснялось, что событие является лишь мерой предосторожности и ничем более.

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Ковидономика

Реальный ущерб экономике в результате вируса уже превзошёл крупнейшие кризисы прошлого столетия по версии ООН.

Суммарный экономический урон от пандемии, по оценкам ООН, уже превзошёл крупнейшие кризисы прошлого столетия. Преодолеть такие масштабные последствия можно только коллективными усилиями всего мирового сообщества и, в частности, путём укрепления механизмов государственно-частного партнёрства, — заявлял заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

С закрытием магазинов, торговых сетей, ресторанов и в целом малого и среднего бизнеса мировые индексы начали рушиться с каждым днём, падая всё ниже и ниже от своих прежних отметок. Индексы крупнейшей экономики мира США S&P500 и Dow Jones упали почти на 40%. В надежде спасти ситуацию Федеральная резервная система США решила простимулировать экономику, понизив ставку и начав печатать деньги. Спустя всего несколько месяцев индексы не только вернулись к своим прежним значениям, но и поставили новые исторические рекорды. С появлением огромной ликвидности на рынке большинство акций стало расти как на дрожжах, ставя один рекорд за другим. От ситуации особенно выиграли IT-компании, чья выручка только выигрывала от ограничений и локдаунов. С ними люди стали только больше проводить время в Сети. Акции компании Google с так называемого мартовского падения в 2020 году выросли на 150%, а Apple почти на 180%. То, что изначально казалось инвесторам крахом фондового рынка, всего через некоторое время оказалось прекрасной возможностью для инвесторов получить феноменальную доходность на протяжении следующих месяцев. Поддержка со стороны ФРС, с одной стороны, помогла компаниям восстановиться, а с другой — позволила капитализациям компаний расти до такой степени, что они стали слишком дорогими по сравнению со своими фундаментальными показателями. Финансисты, которые прежде уже предсказывали обвалы на рынке, начали говорить о надвигающейся катастрофе. Майкл Барри, который одним из первых заговорил о кризисе 2008 года, считает что из-за политики ФРС по борьбе с экономическим ущербом коронавируса американские индексы ждёт ранее невиданный крах вследствие надувшегося на рынках пузыря.

Не все сферы сумели показать феноменальный рост или хотя бы вернуться к прежним значениям. Больнее всего досталось авиаотрасли с закрытием границ и ограничением на путешествия. Крупнейшая мировая авиакомпания Boeing потеряла почти 70% от своей стоимости, и новые штаммы не позволяют компании восстановиться.

Пандемия в значительной степени затронула все отрасли, которые так или иначе включают в себя полупроводники. С проникновением полупроводников во всё большее количество сфер спрос на них увеличивался крайне быстрыми темпами, за которыми попросту не поспевало предложение. После того как американское правительство в тени торговой войны запретило своим компаниям закупать чипы в Китае, проблемы с нехваткой только усилились. А когда дефицит производства и нехватка микросистем столкнулась с пандемией, мир пришёл к тому, что бытовую и электронную технику стало гораздо сложнее не только купить, но и найти. Введение карантинов по всему миру внезапно вызвало огромный рост спроса на технику, для работы которой требуются микросистемы. Когда учёба, работа и развлечения начали проходить почти только в онлайне, сильно возросло число заказов на те же игровые приставки или ноутбуки. Пандемия привела к тому, что человечество ещё стремительнее начало своё смещение в сторону цифрового пространства, а для этого требовалось большее количество электроники, а следовательно, и полупроводников. Производством чипов в мире занимаются всего ряд компаний, и так как они проходят через многочисленные циклы производства до того, как выпускаются в продажу, резко нарастить их производство в короткие сроки не удалось. Ещё одним фактором стали трудности с цепями поставок из-за закрытия многих транспортных узлов. Машины, компьютеры, телефоны, игровые приставки существенно выросли в цене и много где пропали с полок магазинов. Однако эффект кризиса сыграл на руку некоторым компаниям. Вместе с бумом на майнинг на видеокарты уже был огромный спрос, а когда к нему прибавился и дефицит микросистем, акции компаний — производителей видеокарт показали фантастический рост. С марта 2020-го по ноябрь 2021-го акции компании NVIDIA, которая специализируется на производстве графических процессоров, выросли почти на 400%.